Клишас: Госдума рассмотрит поправки об осуществлении выплат по решениям ЕСПЧ только в рублях

Госдума во втором чтении рассмотрит поправки, согласно которым выплаты по уже вынесенным решениям Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) будут производить только в рублях. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Об этом он написал в Telegram.

«Договорились с коллегами в Госдуме о внесении поправки в наш законопроект о «разводе» с ЕСПЧ, что по решениям, которые уже вынесены в отношении России (на дату выхода из Совета Европы), выплаты будут производится только в рублях», — сообщил Клишас.

При этом будет запрещено производить выплаты на счета в недружественных странах, отметил он.

По словам Клишаса, соответствующие поправки будут рассмотрены во втором чтении.

Ранее группа сенаторов и депутатов от фракции «Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект, который предусматривает, что постановления Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), вынесенные после 16 марта, не будут исполняться в России.

Согласно документу, до 1 января 2023 года российская Генеральная прокуратура может осуществлять выплату денежной компенсации заявителю по постановлениям ЕСПЧ, которые были вынесены до 16 марта.

В конце апреля стало известно, что Генпрокуратура России прекратила взаимодействие с Европейским судом по правам человека после выхода России из Совета Европы.

16 марта ЕСПЧ проинформировал, что приостанавливает рассмотрение всех жалоб против России после того, как страна перестала быть членом Совета Европы.

Россия перестаёт быть стороной Европейской конвенции по защите прав человека с 16 сентября.