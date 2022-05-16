В Госдуме предложили не исполнять в России вынесенные после 16 марта постановления ЕСПЧ

Короткая ссылка
Группа сенаторов и депутатов от фракции «Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект, предусматривающий, что постановления Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), вынесенные после 16 марта, не будут исполняться в России.
В Госдуме предложили не исполнять в России вынесенные после 16 марта постановления ЕСПЧ
  • Gettyimages.ru
  • © picture alliance

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.

В пояснительной записке говорит, что проектом документа предлагается установить предельный срок исполнения в России  постановлений ЕСПЧ, который основан на дате принятия комитетом министров Совета Европы решения о прекращении членства России в организации.

Документ также предусматривает, что до 1 января 2023 года российская Генпрокуратура может осуществлять выплату денежной компенсации заявителю по постановлениям ЕСПЧ, которые были вынесены до 16 марта, для обеспечения и защиты прав граждан.

Ранее сообщалось, что Россия перестаёт быть стороной Европейской конвенции по защите прав человека с 16 сентября.

В конце апреля стало известно, что Генпрокуратура России прекратила взаимодействие с Европейским судом по правам человека после выхода России из Совета Европы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить