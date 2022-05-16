В Госдуме предложили не исполнять в России вынесенные после 16 марта постановления ЕСПЧ
- Gettyimages.ru
- © picture alliance
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.
В пояснительной записке говорит, что проектом документа предлагается установить предельный срок исполнения в России постановлений ЕСПЧ, который основан на дате принятия комитетом министров Совета Европы решения о прекращении членства России в организации.
Документ также предусматривает, что до 1 января 2023 года российская Генпрокуратура может осуществлять выплату денежной компенсации заявителю по постановлениям ЕСПЧ, которые были вынесены до 16 марта, для обеспечения и защиты прав граждан.
Ранее сообщалось, что Россия перестаёт быть стороной Европейской конвенции по защите прав человека с 16 сентября.
В конце апреля стало известно, что Генпрокуратура России прекратила взаимодействие с Европейским судом по правам человека после выхода России из Совета Европы.