Глава СК Бастрыкин поручил доложить о расследовании ДТП с автобусом в Краснодарском крае

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании ДТП с автобусом в Темрюкском районе Краснодарского края, в результате которого погибли четыре человека.

«Председатель СК России Александр Иванович Бастрыкин поручил... доложить о ходе расследования уголовных дел, возбуждённых по факту ДТП с участием маршрутного автобуса», — говорится в сообщении на сайте СК России.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением, и автобус съехал в кювет, где врезался в дерево.

Ход расследования уголовных дел поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее в прокуратуре сообщили, что в результате ДТП с рейсовым автобусом в Краснодарском крае погибли не менее четырёх человек.

Как заявили в пресс-службе регионального Минздрава, в результате ДТП пострадали 15 человек, двое из них находятся в тяжёлом состоянии.

Следственный комитет возбудил уголовные дела по факту оказания услуг ненадлежащего качества и нарушения правил дорожного движения.