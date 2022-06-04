Глава СК Бастрыкин поручил доложить о расследовании ДТП с автобусом в Краснодарском крае
- РИА Новости
«Председатель СК России Александр Иванович Бастрыкин поручил... доложить о ходе расследования уголовных дел, возбуждённых по факту ДТП с участием маршрутного автобуса», — говорится в сообщении на сайте СК России.
По предварительным данным, водитель не справился с управлением, и автобус съехал в кювет, где врезался в дерево.
Ход расследования уголовных дел поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.
Ранее в прокуратуре сообщили, что в результате ДТП с рейсовым автобусом в Краснодарском крае погибли не менее четырёх человек.
Как заявили в пресс-службе регионального Минздрава, в результате ДТП пострадали 15 человек, двое из них находятся в тяжёлом состоянии.
Следственный комитет возбудил уголовные дела по факту оказания услуг ненадлежащего качества и нарушения правил дорожного движения.