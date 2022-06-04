СК возбудил уголовные дела в связи с ДТП с автобусом на Кубани

Следственный комитет возбудил уголовные дела по факту оказания услуг ненадлежащего качества и нарушения правил дорожного движения в связи с ДТП с автобусом в Темрюкском районе Краснодарского края.

Об этом информирует пресс-служба СУ СК России по Краснодарскому краю.

«По данному факту следственным отделом по Темрюкскому району краевого управления СКР возбуждены уголовные дела об оказании услуги ненадлежащего качества (ст. 238 УК России) и нарушении правил дорожного движения (ст. 264 УК России)», — заявили в СК.

ДТП произошло на 6-м км автодороги «Темрюк — Фонталовская».

По информации СК, в салоне автобуса в момент ДТП находились не менее 17 человек, четверо из них погибли, есть пострадавшие.

Ранее в прокуратуре сообщили, что в результате ДТП с рейсовым автобусом в Краснодарском крае погибли не менее четырёх человек.