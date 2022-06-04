В прокуратуре сообщили о гибели четырёх человек в ДТП с автобусом в Краснодарском крае
- РИА Новости
«Предварительно, в результате ДТП пострадали все находящиеся в автобусе граждане, не менее четырёх человек погибли. Среди пострадавших есть несовершеннолетние», — приводит РИА Новости сообщение.
Отмечается, что пострадавших доставили в медицинские учреждения.
По данным ТАСС, травмы получили более 15 человек.
Ранее стало известно, что в результате наезда автобуса на остановку на Ленинградском шоссе в подмосковных Химках пострадал 21 человек.