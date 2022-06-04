Губернатор Кубани поручил помочь пострадавшим в ДТП с автобусом под Темрюком
«Вениамин Кондратьев поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим в ДТП под Темрюком», — говорится в сообщении оперштаба региона в Telegram.
На данным момент решается вопрос об эвакуации в Краснодар пациентов с тяжёлыми травмами.
Ранее в прокуратуре сообщили, что в результате ДТП с рейсовым автобусом в Краснодарском крае погибли не менее четырёх человек.
Следственный комитет возбудил уголовные дела по факту оказания услуг ненадлежащего качества и нарушения правил дорожного движения.