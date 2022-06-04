В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при ДТП с автобусом на Кубани

В результате ДТП с автобусом в Темрюкском районе Краснодарского края пострадали 15 человек, двое из них находятся в тяжёлом состоянии. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

«15 (человек. — RT), в том числе дети, эвакуированы и госпитализированы в Темрюкскую ЦРБ. Двое (взрослые) — в тяжёлом состоянии, остальные — в средней степени тяжести», — приводит ТАСС заявление.

Отмечается, что среди пострадавших двое подростков в возрасте 17 лет, ещё одному — 16 лет.

Ранее в прокуратуре сообщили, что в результате ДТП с рейсовым автобусом в Краснодарском крае погибли не менее четырёх человек.

Следственный комитет возбудил уголовные дела по факту оказания услуг ненадлежащего качества и нарушения правил дорожного движения.