В Подмосковье врачам выдали более 600 земельных участков с начала года

В Московской области врачам выдали более 600 земельных участков с начала 2022 года.

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«Нам нужны врачи. <...> Если ты лучший врач, мы дадим тебе землю. Уже 637 участков в этом году мы выдали лучшим по профессии», — заявил в ходе Форума решения социальных задач губернатор Андрей Воробьёв.

Он также отметил, что регион стремится внедрять передовые технологии для развития социально значимых сфер.

«Относительно медицины: после ковида мы видим, насколько большая нагрузка легла на наших врачей. Особенно на первичное звено. Поэтому первое, что мы модернизировали, — это всё, что касается IP-телефонии, всё, что касается записи к врачу», — цитирует Воробьёва «Радио 1».

По словам губернатора, в регионе строят современные объекты здравоохранения.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье более 200 медиков получат выплаты в рамках господдержки.