В Подмосковье более 200 медиков получат выплаты в рамках господдержки

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В Московской области более 200 медиков получат выплаты в рамках господдержки в 2022 году.
В Подмосковье более 200 медиков получат выплаты в рамках господдержки
  • Gettyimages.ru
  • © Audtakorn Sutarmjam / EyeEm

Об этом сообщает телеканал «360».

С конца апреля матподдержку в регионе смогут получить выпускники медицинских учебных заведений, которые решат вернуться в свои населённые пункты и работать там. 

Для врачей предусмотрена выплата в размере 1 млн рублей, для медсестёр, фельдшеров и акушерок — 500 тыс.

«Расширение условий получения единовременных выплат по программе «Земский доктор» и «Земский фельдшер» позволит привлечь больше медицинских работников для решения кадрового дефицита в Московской области», — заявил председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев, слова которого приводит издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-центр Московской областной думы.

Ранее в Кирове рассказали о поддержке молодых медиков.

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