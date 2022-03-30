В Кирове рассказали о поддержке молодых медиков

Короткая ссылка
В 2021 году в медицинские организации Кирова пришли работать 362 молодых специалиста, в том числе 195 врачей.
В Кирове рассказали о поддержке молодых медиков
  • © РИА Новости / Виталий Тимкив

Об этом сообщает progorod43.

«Кроме того, в прошедшем году 91 человек из числа заключивших договоры о целевом обучении с больницами Кирова поступил в медицинские вузы», — заявил глава областного Минздрава Андрей Черняев.

По его словам, ещё 52 человека поступили в ординатуру по специальностям: акушерство и гинекология, педиатрия, оториноларингология, эндокринология, неврология, кардиология, онкология, урология и другим.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в Удмуртии наградили 47 медиков — сотрудников ковид-центров.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить