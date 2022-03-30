В Кирове рассказали о поддержке молодых медиков

В 2021 году в медицинские организации Кирова пришли работать 362 молодых специалиста, в том числе 195 врачей.

Об этом сообщает progorod43.

«Кроме того, в прошедшем году 91 человек из числа заключивших договоры о целевом обучении с больницами Кирова поступил в медицинские вузы», — заявил глава областного Минздрава Андрей Черняев.

По его словам, ещё 52 человека поступили в ординатуру по специальностям: акушерство и гинекология, педиатрия, оториноларингология, эндокринология, неврология, кардиология, онкология, урология и другим.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в Удмуртии наградили 47 медиков — сотрудников ковид-центров.