Российские студенты разработали полезную альтернативу блюдам из фастфуда

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Анастасия Белоусова
Студенты Ивановского государственного университета разработали заменитель традиционного обеда, который в перспективе может стать полноценной здоровой альтернативой фастфуду. Об этом RT рассказали в пресс-службе Университета 2035.
Российские студенты разработали полезную альтернативу блюдам из фастфуда
  • Gettyimages.ru
  • © Zak Nuttall / 500px

Разработка представляет собой специальный ланч-бокс с натуральными продуктами.

Отмечается, что такой обед будет востребован в университете и в офисе.

«В состав входит батончик из морковного пюре, томатной пасты, сублимированного мяса, сублимированного лука, псилиума, сушёного чеснока и перца, базилика, хлопьев из спельты, рисовой муки», — пояснила лидер команды Анастасия Овсепян.

Помимо этого, в бокс включены десертные боллы, сделанные из финиковой пасты, сублимированной клубники, миндальной муки, пшеничных хлопьев, кокосового масла и фундука.

Также присутствует напиток с добавлением порошка чёрной смородины, эритритола, монк фрукта и пектина, рассказали разработчики.

Одна порция включает 15% суточного белка, на 50% обеспечивает потребность в пищевых волокнах и покрывает 80% суточной потребности в витаминах и микроэлементах.

Кроме того, для производства ланч-бокса используется отечественное сырьё.

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