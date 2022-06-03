Новый владелец бизнеса Макдоналдс в России рассказал о планах по развитию ресторанов

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Новый владелец бизнеса Макдоналдс в России Александр Говор в интервью Forbes рассказал о планах за два месяца открыть все российские рестораны сети под новым брендом.
Новый владелец бизнеса Макдоналдс в России рассказал о планах по развитию ресторанов
  • РИА Новости

«У нас план жёсткий и амбициозный: за два месяца открыть все рестораны сети», — сказал он.

Он отметил, что в его глобальный план входит увеличение сети в ближайшие годы до 1 тыс. ресторанов. 

Говор рассказал, что «фактически сейчас есть 840 ресторанов, готовых к перезапуску».

Ранее Федеральная антимонопольная служба России одобрила ходатайство ООО «Клуб-отель» о приобретении российского бизнеса Макдоналдс.

Также сообщалось, что сеть Макдоналдс планирует открыться 12 июня под новым брендом, точный график будет известен позднее.

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