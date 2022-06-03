Новый владелец бизнеса Макдоналдс в России рассказал о планах по развитию ресторанов
- РИА Новости
«У нас план жёсткий и амбициозный: за два месяца открыть все рестораны сети», — сказал он.
Он отметил, что в его глобальный план входит увеличение сети в ближайшие годы до 1 тыс. ресторанов.
Говор рассказал, что «фактически сейчас есть 840 ресторанов, готовых к перезапуску».
Ранее Федеральная антимонопольная служба России одобрила ходатайство ООО «Клуб-отель» о приобретении российского бизнеса Макдоналдс.
Также сообщалось, что сеть Макдоналдс планирует открыться 12 июня под новым брендом, точный график будет известен позднее.