Новый владелец бизнеса Макдоналдс в России рассказал о планах по развитию ресторанов

Новый владелец бизнеса Макдоналдс в России Александр Говор в интервью Forbes рассказал о планах за два месяца открыть все российские рестораны сети под новым брендом.

«У нас план жёсткий и амбициозный: за два месяца открыть все рестораны сети», — сказал он.

Он отметил, что в его глобальный план входит увеличение сети в ближайшие годы до 1 тыс. ресторанов.

Говор рассказал, что «фактически сейчас есть 840 ресторанов, готовых к перезапуску».

Ранее Федеральная антимонопольная служба России одобрила ходатайство ООО «Клуб-отель» о приобретении российского бизнеса Макдоналдс.

Также сообщалось, что сеть Макдоналдс планирует открыться 12 июня под новым брендом, точный график будет известен позднее.