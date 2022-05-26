Перезапуск бывшей сети ресторанов Макдоналдс под новым брендом должен состояться 12 июня
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Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.
«Мы можем подтвердить, что стремимся открыться для наших гостей 12 июня. Точный график открытия предприятий будет известен позднее», — сказал собеседник.
Уточняется, что обновлённый бренд будет отдельно представлен в ближайшее время.
Аналогичную информацию в компании сообщили и агентству РИА Новости.
Ранее сообщалось, что правительство Москвы поддержит нового владельца Макдоналдса при перезапуске сети ресторанов быстрого питания под российским брендом, но с сохранением устоявшегося меню и стандартов обслуживания.