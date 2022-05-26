Перезапуск бывшей сети ресторанов Макдоналдс под новым брендом должен состояться 12 июня

Сеть Макдоналдс планирует открыться 12 июня под новым брендом, точный график будет известен позднее.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

«Мы можем подтвердить, что стремимся открыться для наших гостей 12 июня. Точный график открытия предприятий будет известен позднее», — сказал собеседник.

Уточняется, что обновлённый бренд будет отдельно представлен в ближайшее время.

Аналогичную информацию в компании сообщили и агентству РИА Новости.

Ранее сообщалось, что правительство Москвы поддержит нового владельца Макдоналдса при перезапуске сети ресторанов быстрого питания под российским брендом, но с сохранением устоявшегося меню и стандартов обслуживания.