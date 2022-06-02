ФАС одобрила ходатайство о покупке российского бизнеса Макдоналдс

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России одобрила ходатайство ООО «Клуб-отель» о приобретении российского бизнеса Макдоналдс.
ФАС одобрила ходатайство о покупке российского бизнеса Макдоналдс
  • РИА Новости

Об этом сообщает служба на своём сайте.

«ФАС России одобрила ходатайство ООО «Клуб-отель» о приобретении российского бизнеса «Макдоналдс». При этом продавец в течение 15 лет вправе на рыночных условиях выкупить бизнес обратно», — говорится в заявлении.

Уточняется, что в рамках сделки приобретатель предоставит продавцу «Макдоналдс Корпорейшн» опцион на обратный выкуп 100% долей в течение 15 лет по цене, определяемой на основе справедливой рыночной стоимости.

В силу того, что рынки общественного питания являются локальными, оценка влияния сделки на конкуренцию проводилась в рамках регионов присутствия компаний. 

По мнению ведомства, сделка не приведёт к ограничению конкуренции на рынке услуг общественного питания.

Ранее сообщалось, что сеть Макдоналдс планирует открыться 12 июня под новым брендом, точный график будет известен позднее.

До этого также стало известно, что правительство Москвы поддержит нового владельца Макдоналдса при перезапуске сети ресторанов быстрого питания под российским брендом, но с сохранением устоявшегося меню и стандартов обслуживания. 

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