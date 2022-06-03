В Ставропольском крае выявили 118 случаев коронавируса за сутки

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В Ставропольском крае выявили 118 случаев коронавируса за последние сутки.
В Ставропольском крае выявили 118 случаев коронавируса за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на губернатора Владимира Владимирова.

Больше всего заболевших — в Ставрополе (29 жителей). Госпитализированы 18 человек, выздоровели 66.

Общее число заболевших в регионе достигло 198 тыс.

В целом в России за минувшие 24 часа зарегистрировали 4188 случаев COVID-19, передаёт Newinform.

Ранее доктор медицинских наук, профессор, врач-терапевт Юрий Серебрянский выразил мнение, что вследствие коронавируса россияне стали серьёзнее относиться к своему здоровью, а также к мерам профилактики.

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