Онколог Хатьков рассказал о работе «Коммунарки» после пандемии COVID-19

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Главный онколог Москвы, директор МКНЦ им. А.С. Логинова Игорь Хатьков сообщил, что медицинский центр «Коммунарка» после окончания пандемии коронавируса начнёт работать по своим основным профилям, в числе которых и онкология.
Онколог Хатьков рассказал о работе «Коммунарки» после пандемии COVID-19
  • РИА Новости

«Это важное событие для всей онкологической службы столицы. С самого начала этот центр создавался как масштабный по своим возможностям стационар, в котором применяются самые передовые методы диагностики и лечения. И вот, наконец, весь потенциал центра с его современным оборудованием стал в полной мере доступен пациентам с онкологическими заболеваниями», — поделился врач в беседе с kp.ru.

На базе медицинского комплекса в 2022 году начало работу отделение Центра амбулаторной онкологической помощи, где ежемесячно лечение получают около 10 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что в Москве появится крупный центр хирургии и реабилитации.

 

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