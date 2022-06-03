Онколог Хатьков рассказал о работе «Коммунарки» после пандемии COVID-19

Главный онколог Москвы, директор МКНЦ им. А.С. Логинова Игорь Хатьков сообщил, что медицинский центр «Коммунарка» после окончания пандемии коронавируса начнёт работать по своим основным профилям, в числе которых и онкология.

«Это важное событие для всей онкологической службы столицы. С самого начала этот центр создавался как масштабный по своим возможностям стационар, в котором применяются самые передовые методы диагностики и лечения. И вот, наконец, весь потенциал центра с его современным оборудованием стал в полной мере доступен пациентам с онкологическими заболеваниями», — поделился врач в беседе с kp.ru.

На базе медицинского комплекса в 2022 году начало работу отделение Центра амбулаторной онкологической помощи, где ежемесячно лечение получают около 10 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что в Москве появится крупный центр хирургии и реабилитации.