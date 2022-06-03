Диетолог Макиша напомнила о возможном вреде фруктов для пожилых

Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша посоветовала пожилым гражданам с осторожностью употреблять фрукты, содержащие большое количество быстрых углеводов и клетчатки.

После 60 лет многие люди страдают от сахарного диабета, поэтому им не стоит злоупотреблять сладкими фруктами, сказала специалист в беседе с «Москвой 24».

«Так или иначе, все фрукты будут содержать какое-то количество углеводов. Как правило, эти углеводы и есть сахара. Больше всего сахаров содержится в бананах, винограде, ананасах», — добавила эксперт.

Макиша посоветовала не превышать суточную дозу в 200 г фруктов в день.

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