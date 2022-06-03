Диетолог Макиша напомнила о возможном вреде фруктов для пожилых

Короткая ссылка
Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша посоветовала пожилым гражданам с осторожностью употреблять фрукты, содержащие большое количество быстрых углеводов и клетчатки.
Диетолог Макиша напомнила о возможном вреде фруктов для пожилых
  • Gettyimages.ru
  • © Kathrin Ziegler

После 60 лет многие люди страдают от сахарного диабета, поэтому им не стоит злоупотреблять сладкими фруктами, сказала специалист в беседе с «Москвой 24».

«Так или иначе, все фрукты будут содержать какое-то количество углеводов. Как правило, эти углеводы и есть сахара. Больше всего сахаров содержится в бананах, винограде, ананасах», — добавила эксперт.

Макиша посоветовала не превышать суточную дозу в 200 г фруктов в день.

Ранее член Ассоциации диетологов Канады Наталья Нефёдова в беседе с Nation News рассказала, сколько яиц нужно есть в день для пользы организму.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить