В Кировской области начали действовать обновлённые правила по COVID-19

В Кировской области начали действовать обновлённые правила по коронавирусу.

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональное правительство.

В частности, разрешено проводить любые массовые мероприятия с очным присутствием жителей. Требования по соблюдению социальной дистанции теперь не носят обязательного характера.

Организации и предприниматели по-прежнему должны обеспечивать помещения антисептиками. Сохраняется запрет на курение кальянов в заведениях.

Также стало известно, что в Оренбургской области с 2 июня приостановили действие масочного режима, передаёт RIA56. Губернатор Денис Паслер внёс изменения в соответствующий указ.

«С сегодняшнего дня до специального указания приостановлено обязательное ношение индивидуальных защитных масок везде, где раньше требовалось. В том числе в общественных местах, на объектах торговли, спорта, культуры, на предприятиях, на транспорте и так далее», — заявили в пресс-службе регионального правительства.

Ранее доктор медицинских наук, профессор, врач-терапевт Юрий Серебрянский выразил мнение, что вследствие пандемии коронавируса россияне стали серьёзнее относиться к своему здоровью, а также к мерам профилактики.