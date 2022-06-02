В Кировской области начали действовать обновлённые правила по COVID-19

Короткая ссылка
В Кировской области начали действовать обновлённые правила по коронавирусу.
В Кировской области начали действовать обновлённые правила по COVID-19
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональное правительство.

В частности, разрешено проводить любые массовые мероприятия с очным присутствием жителей. Требования по соблюдению социальной дистанции теперь не носят обязательного характера.

Организации и предприниматели по-прежнему должны обеспечивать помещения антисептиками. Сохраняется запрет на курение кальянов в заведениях.

Также стало известно, что в Оренбургской области с 2 июня приостановили действие масочного режима, передаёт RIA56. Губернатор Денис Паслер внёс изменения в соответствующий указ.

«С сегодняшнего дня до специального указания приостановлено обязательное ношение индивидуальных защитных масок везде, где раньше требовалось. В том числе в общественных местах, на объектах торговли, спорта, культуры, на предприятиях, на транспорте и так далее», — заявили в пресс-службе регионального правительства.

Ранее доктор медицинских наук, профессор, врач-терапевт Юрий Серебрянский выразил мнение, что вследствие пандемии коронавируса россияне стали серьёзнее относиться к своему здоровью, а также к мерам профилактики.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить