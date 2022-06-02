Минсельхоз России сформирует единую цифровую платформу АПК

Минсельхоз России сформирует единую цифровую платформу агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов.

Как сообщает Минсельхоз, об этом заместитель министра сельского хозяйства Елена Фастова заявила на панельной дискуссии «Цифровая трансформация АПК», которая прошла в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России» в Нижнем Новгороде.

«Для повышения эффективности производственных и технологических процессов Минсельхоз формирует единую цифровую платформу агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов. Она позволит планировать балансы производства, потребления сельхозпродукции, предоставлять государственные услуги в цифровом виде и многое другое», — отмечается в сообщении.

Ранее министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев заявил, что российский агропромышленный комплекс (АПК) провёл яровой сев почти на 80% запланированных площадей.