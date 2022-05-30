Минсельхоз: АПК России провёл яровой сев почти на 80% запланированных площадей

Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев заявил, что российский агропромышленный комплекс (АПК) провёл яровой сев почти на 80% запланированных площадей.

Об этом говорится на сайте ведомства.

«Говоря о ходе посевной кампании, глава Минсельхоза отметил, что яровыми засеяно более 42 млн га — это порядка 80% от прогнозной площади. При благоприятной погоде ожидается достойный урожай, который позволит обеспечить внутренний рынок и экспортный потенциал», — указывает ведомство.

Минсельхоз также сообщает, что насыщение внутреннего рынка сельхозпродукцией и продовольствием способствует стабилизации цен. Так, за месяц снизилась отпускная стоимость огурцов и томатов, яиц, свинины, мяса кур и баранины. Наметился тренд на сезонное снижение цен на овощи борщевого набора.

Ранее Патрушев прогнозировал, что урожай зерна в стране в 2022 году может существенно превысить показатель 2021 года и приблизиться к рекордному уровню.