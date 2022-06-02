В Астраханской области подтвердили 33 случая COVID-19 за сутки

В Астраханской области подтвердили 33 случая COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на региональный Минздрав.

С начала пандемии в регионе заболели 117 220 жителей.

В госпиталях лечатся 125 пациентов, амбулаторно — 466.

Коэффициент распространения инфекции — 0,90.

Вакцинировались 471 247 астраханцев, завершили иммунизацию 403 465 человек.

В целом в России за минувшие 24 часа выявили 4262 случая COVID-19, передаёт «ПолитЭксперт».

Ранее доктор медицинских наук, профессор, врач-терапевт Юрий Серебрянский выразил мнение, что вследствие коронавируса россияне стали серьёзнее относиться к своему здоровью, а также к мерам профилактики.