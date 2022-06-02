Терапевт Михайлова рассказала о пользе черешни

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Врач-терапевт Инна Михайлова выразила мнение, что черешня является одной из самых вкусных и полезных ранних ягод, которая помогает нормализовать баланс витаминов после зимы.
Терапевт Михайлова рассказала о пользе черешни
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«Черешня является источником калия, который поддерживает нормальное кровяное давление. А калий, в свою очередь, играет важную роль в балансе жидкости в организме и улучшает обменные процессы. В ягоде также много железа, что позволяет быстрее справиться с анемией», — сказала специалист в разговоре с «Вечерней Москвой».

Черешня также помогает при сильном кашле, улучшает пищеварение, предотвращает появление раковых клеток.

Суточная доза ягод, уточнила Михайлова, не должна превышать 300 г.

Ранее врач-диетолог Алексей Ковальков в беседе с Inforeactor дал советы по употреблению ягод.

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