Путин присвоил главе МЧС Куренкову звание генерал-лейтенанта

Российский лидер Владимир Путин присвоил новому главе МЧС Александру Куренкову звание генерал-лейтенанта.

Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Присвоить воинское звание генерал-лейтенанта Куренкову Александру Вячеславовичу», — говорится в документе.

Ранее сообщалось, что Путин назвал нового главу МЧС России «служакой, а не карьеристом».

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин хорошо знает Куренкова, по мнению главы государства, профессиональные качества этого кандидата позволят ему наилучшим образом выполнять свои обязанности.