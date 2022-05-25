Путин назвал нового главу МЧС России Куренкова «служакой, а не карьеристом»

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Российский президент Владимир Путин назвал нового главу МЧС России Александра Куренкова «служакой, а не карьеристом».
Путин назвал нового главу МЧС России Куренкова «служакой, а не карьеристом»
  • РИА Новости

Об этом глава государства заявил во время посещения штаб-квартиры МЧС, где представил Куренкова коллективу министерства. 

«Александр Вячеславович — не карьерист в плохом смысле слова, а наоборот, служака: знает то дело, за которое берётся, досконально, умеет погружаться (в дела)», — приводит его слова РИА Новости.

Также президент отметил, что Куренков умеет выстраивать отношения в коллективе.

Путин добавил, что готов принять Куренкова в любой момент, как только возникнет необходимость.

Ранее Путин назначил Куренкова новым главой МЧС.

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