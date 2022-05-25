Путин назначил Александра Куренкова новым главой МЧС

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Президент России Владимир Путин назначил Александра Куренкова новым главой МЧС.
Путин назначил Александра Куренкова новым главой МЧС
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«В соответствии... назначить генерал-майора Куренкова Александра Вячеславовича министром Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, освободив его от занимаемой должности», — говорится в заявлении.

Ранее Совет Федерации поддержал внесённую президентом России кандидатуру Александра Куренкова на должность министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации стихийных бедствий.

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