Песков: Путин хорошо знает предложенного на пост главы МЧС Куренкова

Президент Владимир Путин хорошо знает предложенного на пост главы МЧС России Александра Куренкова, по мнению главы государства, профессиональные качества этого кандидата позволят ему наилучшим образом выполнять свои обязанности. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Путин хорошо лично знает Куренкова. Выбор означает, что, по мнению главы государства, личные, служебные, профессиональные качества Куренкова позволят наилучшим образом выполнять эти функции», — сказал представитель Кремля.

Накануне в Совфеде сообщили, что в верхнюю палату российского парламента поступило представление на нового главу МЧС от Владимира Путина.

Представление будет рассмотрено в сроки и в порядке, которые предусмотрены регламентом.

Предыдущий глава МЧС Евгений Зиничев погиб 8 сентября 2021 года на межведомственных учениях в Норильске, пытаясь спасти сорвавшегося в воду кинорежиссёра Александра Мельника.

После гибели Зиничева врио главы МЧС был назначен генерал-полковник Александр Чуприян, который занимал пост первого замглавы ведомства.