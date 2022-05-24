Песков: Путин хорошо знает предложенного на пост главы МЧС Куренкова

Короткая ссылка
Президент Владимир Путин хорошо знает предложенного на пост главы МЧС России Александра Куренкова, по мнению главы государства, профессиональные качества этого кандидата позволят ему наилучшим образом выполнять свои обязанности. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков: Путин хорошо знает предложенного на пост главы МЧС Куренкова
  • РИА Новости
  • © Наталья Селиверстова

«Путин хорошо лично знает Куренкова. Выбор означает, что, по мнению главы государства, личные, служебные, профессиональные качества Куренкова позволят наилучшим образом выполнять эти функции», — сказал представитель Кремля.

Накануне в Совфеде сообщили, что в верхнюю палату российского парламента поступило представление на нового главу МЧС от Владимира Путина.

Представление будет рассмотрено в сроки и в порядке, которые предусмотрены регламентом.

Предыдущий глава МЧС Евгений Зиничев погиб 8 сентября 2021 года на межведомственных учениях в Норильске, пытаясь спасти сорвавшегося в воду кинорежиссёра Александра Мельника.

После гибели Зиничева врио главы МЧС был назначен генерал-полковник Александр Чуприян, который занимал пост первого замглавы ведомства.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить