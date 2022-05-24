Песков: Путин хорошо знает предложенного на пост главы МЧС Куренкова
- РИА Новости
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«Путин хорошо лично знает Куренкова. Выбор означает, что, по мнению главы государства, личные, служебные, профессиональные качества Куренкова позволят наилучшим образом выполнять эти функции», — сказал представитель Кремля.
Накануне в Совфеде сообщили, что в верхнюю палату российского парламента поступило представление на нового главу МЧС от Владимира Путина.
Представление будет рассмотрено в сроки и в порядке, которые предусмотрены регламентом.
Предыдущий глава МЧС Евгений Зиничев погиб 8 сентября 2021 года на межведомственных учениях в Норильске, пытаясь спасти сорвавшегося в воду кинорежиссёра Александра Мельника.
После гибели Зиничева врио главы МЧС был назначен генерал-полковник Александр Чуприян, который занимал пост первого замглавы ведомства.