Путин назначил генерал-полковника Чуприяна врио главы МЧС

Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности главы МЧС замглавы ведомства генерал-полковника Александра Чуприяна.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Возложить временное исполнение обязанностей министра... на... генерал-полковника внутренней службы Чуприяна Александра Петровича», — говорится в сообщении.

Отмечается, что распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

10 сентября состоялись похороны главы МЧС Евгения Зиничева, который погиб 8 сентября при исполнении служебного долга.