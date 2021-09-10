Путин назначил генерал-полковника Чуприяна врио главы МЧС

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности главы МЧС замглавы ведомства генерал-полковника Александра Чуприяна.
Путин назначил генерал-полковника Чуприяна врио главы МЧС
  • РИА Новости

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Возложить временное исполнение обязанностей министра... на... генерал-полковника внутренней службы Чуприяна Александра Петровича», — говорится в сообщении.

Отмечается, что распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

10 сентября состоялись похороны главы МЧС Евгения Зиничева, который погиб 8 сентября при исполнении служебного долга.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить