Путин назначил генерал-полковника Чуприяна врио главы МЧС
- РИА Новости
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Возложить временное исполнение обязанностей министра... на... генерал-полковника внутренней службы Чуприяна Александра Петровича», — говорится в сообщении.
Отмечается, что распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
10 сентября состоялись похороны главы МЧС Евгения Зиничева, который погиб 8 сентября при исполнении служебного долга.