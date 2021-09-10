«Тяжелейшая утрата для государства и ведомства»: в России простились с главой МЧС Евгением Зиничевым

В Москве прошла церемония прощания с главой МЧС Евгением Зиничевым, который погиб 8 сентября при исполнении служебного долга. В гражданской панихиде приняли участие коллеги, друзья и сослуживцы Зиничева, в том числе первые лица государства. Министра с воинскими почестями похоронили на Северном кладбище в Санкт-Петербурге.

В пятницу, 10 сентября, в здании Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС России состоялась церемония прощания с министром РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгением Зиничевым. Он погиб 8 сентября в Красноярском крае, спасая человека.

«Скоропостижный уход министра — тяжелейшая утрата для государства и ведомства. Жизненный путь Евгения Николаевича является примером мужества, патриотизма и верности долгу. Во всех регионах страны пожарные и спасатели продолжают нести цветы ко входам главных управлений МЧС России, где установлена мемориальная доска», — заявили в министерстве.

По данным ТАСС, ещё за час до начала официальной церемонии, с 06:00 мск, у здания НЦУКС МЧС России на улице Ватутина выстроилась очередь с цветами. Траурное мероприятие было разделено на несколько частей. Так, с 09:00 до 10:30 в гражданской панихиде принимали участие коллеги, друзья и сослуживцы Зиничева.

Проститься с Героем России пришли первые лица государства: президент Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин, зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, министры Сергей Шойгу, Сергей Лавров, Владимир Колокольцев, Михаил Мурашко, Антон Силуанов, Олег Матыцин, вице-премьеры Татьяна Голикова, Александр Новак, Юрий Борисов, директор Росгвардии Виктор Золотов, генпрокурор Игорь Краснов, другие политики, губернаторы и деятели культуры.

На церемонии прощания с главой МЧС Валентина Матвиенко назвала его трагическую гибель очень большой потерей для страны. По её словам, Зиничев работал «с большим сердцем, с душой, неформально» и создал такую же атмосферу в своём ведомстве.

«Евгений Зиничев всегда был очень неравнодушным к людям, очень достойным и при этом очень скромным человеком. Он честно делал свою работу, ушёл из жизни как настоящий спасатель, как настоящий герой. Это большая трагедия для семьи, коллег», — сказала она.

Церемония прощания с Евгением Зиничевым

После церемонии прощания спецборт МЧС России с телом Евгения Зиничева вылетел в Санкт-Петербург, где его с воинскими почестями похоронили на Северном кладбище. Там же упокоены его родители. Траурная церемония прошла в закрытом для прессы режиме.

В пресс-службе МЧС добавили, что 10 сентября по всей России прошла акция в память о министре.

Также по теме «За героизм, мужество и отвагу при исполнении служебного долга»: Путин присвоил Зиничеву звание Героя России посмертно Владимир Путин подписал указ о присвоении главе МЧС Евгению Зиничеву звания Героя России посмертно. Накануне министр погиб на учениях,...

«В 16:00 по московскому времени во всех пожарно-спасательных частях и подразделениях министерства выстроится специальная техника, на которой включат проблесковые маячки и сирены в память о министре Евгении Николаевиче Зиничеве», — приводит текст сообщения ТАСС.

«Он был настоящим Человеком с большой буквы»

Глава МЧС погиб 8 сентября в Норильске в ходе межведомственных учений по защите Арктической зоны от чрезвычайных ситуаций. Как отмечали в министерстве, Зиничев погиб при попытке спасти жизнь члена Гильдии кинорежиссёров России Александра Мельника: «Он был настоящим Человеком с большой буквы. Истинный русский офицер, беззаветно и с самопожертвованием отдавший служению Отечеству все свои знания, умения, опыт и наконец — жизнь».

Подробности трагического инцидента в своём Telegram-канале рассказала главный редактор RT Маргарита Симоньян: «Они с оператором стояли на краю выступа. Оператор поскользнулся и сорвался в воду. Очевидцев было достаточно — никто не успел даже сообразить, что произошло, как Зиничев рванул в воду за сорвавшимся человеком и разбился о выступавший камень. Погиб как спасатель. Земля пухом».

Накануне Владимир Путин подписал указ о присвоении Евгению Зиничеву звания Героя России посмертно за героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга.

«Мы потеряли настоящего боевого офицера, товарища, близкого для всех нас человека огромной внутренней силы, отваги и мужества. Для меня это невосполнимая личная утрата. Нас связывали долгие годы совместной работы. И всегда знал, что на Евгения Николаевича можно положиться в любой, самой сложной ситуации — как на надёжного, верного друга и профессионала высочайшего уровня», — подчеркнул президент.

Евгений Зиничев родился 18 августа 1966 года в Ленинграде. С 1987 по 2018 год он служил на различных должностях в органах государственной безопасности. С 2014 года работал замруководителя службы по борьбе с терроризмом ФСБ, а спустя год стал начальником управления ФСБ по Калининградской области, затем — заместителем директора спецслужбы Александра Бортникова. В мае 2018-го Зиничев был назначен главой МЧС и вошёл в состав Совета безопасности РФ.