Клишас: в Совфед поступило представление от президента на назначение нового главы МЧС

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Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что в верхнюю палату российского парламента поступило представление от президента России Владимира Путина.
Клишас: в Совфед поступило представление от президента на назначение нового главы МЧС
  • РИА Новости

«Представление в Совет Федерации на нового главу МЧС от президента России поступило», — заявил Клишас в своём Telegram-канале.

По его словам, представление будет рассмотрено в сроки и в порядке, которые предусмотрены регламентом Совета Федерации.

Как сообщило РИА Новости, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что президентом на пост главы МЧС была внесена кандидатура Куренкова. 

10 мая Путин подписал указы о назначении временно исполняющих обязанности глав Рязанской, Саратовской, Кировской и Томской областей, а также Республики Марий Эл.

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