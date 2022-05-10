Путин подписал указы о назначении врио глав пяти российских регионов

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Президент России Владимир Путин подписал указы о назначении временно исполняющих обязанности глав Рязанской, Саратовской, Кировской и Томской областей, а также Республики Марий Эл.
Путин подписал указы о назначении врио глав пяти российских регионов
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщениях на сайте Кремля.

Врио Саратовской области назначен Роман Бусаргин. Временно исполняющим обязанности губернатора Томской области стал Владимир Мазур. 

Врио губернатора Кировской области назначен Александр Соколов, врио главы Рязанской области — Павел Малков. 

Марий Эл будет временно возглавлять Юрий Зайцев.

10 мая о намерении покинуть свои посты заявили глава Марий Эл Александр Евстифеев и губернатор Саратовской области Валерий Радаев.

Кроме того, о своих планах оставить посты заявили губернатор Кировской области Игорь Васильев, глава Рязанской области Николай Любимов и губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

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