Губернатор Саратовской области Радаев досрочно уходит в отставку

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев принял решение о досрочном сложении полномочий спустя десять лет работы на посту главы региона.

«Мною принято решение о досрочном сложении полномочий губернатора. Я десять лет возглавлял Саратовскую область. В связи с приближающейся избирательной кампанией не буду выдвигать свою кандидатуру на очередной срок для избрания главой региона», — сообщила пресс-служба Радаева.

По его словам, он планирует сосредоточиться на другом направлении работы.

10 мая стало известно, что губернатор Кировской области Игорь Васильев в связи с приближением окончания срока полномочий покидает пост главы региона.

Также глава Рязанской области Николай Любимов не будет выдвигаться на пост главы региона на следующий срок.

Кроме того, свой пост покидает губернатор Томской области Сергей Жвачкин.