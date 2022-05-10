Губернатор Рязанской области Любимов не будет выдвигаться на пост главы на следующий срок

Губернатор Рязанской области Николай Любимов не будет выдвигаться на пост главы региона на следующий срок.

Об этом он написал во «ВКонтакте».

В сообщении Любимов выразил надежду на то, что сможет быть полезным стране на новой должности.

Ранее сообщалось, что губернаторы Кировской и Томской областей Игорь Васильев и Сергей Жвачкин покидают свои посты.