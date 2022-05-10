Губернатор Рязанской области Любимов не будет выдвигаться на пост главы на следующий срок

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Губернатор Рязанской области Николай Любимов не будет выдвигаться на пост главы региона на следующий срок.
Губернатор Рязанской области Любимов не будет выдвигаться на пост главы на следующий срок
  • РИА Новости

Об этом он написал во «ВКонтакте».

В сообщении Любимов выразил надежду на то, что сможет быть полезным стране на новой должности.

Ранее сообщалось, что губернаторы Кировской и Томской областей Игорь Васильев и Сергей Жвачкин покидают свои посты.

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