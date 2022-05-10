Глава Марий Эл Евстифеев заявил о решении покинуть свой пост
- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Telegram-канал главы региона.
«В связи с истечением срока полномочий главы Республики Марий Эл я обратился к президенту России с просьбой принять мою отставку», — заявил Евстифеев.
Ранее губернатор Саратовской области Валерий Радаев принял решение о досрочном сложении полномочий спустя десять лет работы на посту главы региона.
Также о своих планах покинуть посты заявили губернатор Кировской области Игорь Васильев, глава Рязанской области Николай Любимов и губернатор Томской области Сергей Жвачкин.