Глава Марий Эл Евстифеев заявил о решении покинуть свой пост

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Глава Республики Марий Эл Александр Евстифеев заявил о намерении покинуть свой пост. По его словам, он обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой принять его отставку.
Глава Марий Эл Евстифеев заявил о решении покинуть свой пост
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Telegram-канал главы региона.

«В связи с истечением срока полномочий главы Республики Марий Эл я обратился к президенту России с просьбой принять мою отставку», — заявил Евстифеев.

Ранее губернатор Саратовской области Валерий Радаев принял решение о досрочном сложении полномочий спустя десять лет работы на посту главы региона.

Также о своих планах покинуть посты заявили губернатор Кировской области Игорь Васильев, глава Рязанской области Николай Любимов и губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

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