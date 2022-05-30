Российский лидер Владимир Путин включил нового главу МЧС Александра Куренкова в состав Совбеза России.

Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ вступает в силу со дня его подписания, 30 мая.

Ранее сообщалось, что Путин назвал нового главу МЧС России «служакой, а не карьеристом».

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин хорошо знает Куренкова, по мнению главы государства, профессиональные качества этого кандидата позволят ему наилучшим образом выполнять свои обязанности.