Путин включил нового главу МЧС Александра Куренкова в состав Совбеза России

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Российский лидер Владимир Путин включил нового главу МЧС Александра Куренкова в состав Совбеза России.
Путин включил нового главу МЧС Александра Куренкова в состав Совбеза России
  • РИА Новости

Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ вступает в силу со дня его подписания, 30 мая.

Ранее сообщалось, что Путин назвал нового главу МЧС России «служакой, а не карьеристом».

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин хорошо знает Куренкова, по мнению главы государства, профессиональные качества этого кандидата позволят ему наилучшим образом выполнять свои обязанности.

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