Диетолог Круглова рассказала о пользе перекусов
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«Если человек чувствует, что между завтраком и обедом у него большой перерыв и к обеду он приходит с сильным чувством голода, тогда есть смысл сделать небольшой перекус между завтраком и обедом. Если перерыв больше четырёх часов, то голод уже может быть слишком выраженным», — объяснила Круглова в беседе с URA.RU.
По словам эксперта, сильного голода нужно стараться не допускать, поскольку он провоцирует переедания.
Те же правила, касающиеся перекусов, распространяются на время между обедом и ужином, добавила она.
Ранее член Ассоциации диетологов Канады Наталья Нефёдова в беседе с Nation News рассказала, сколько яиц нужно есть в день для пользы организму.