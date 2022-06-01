НИУ ВШЭ: с 2019 по 2030 год Россия лишится 1,9 млн из численности рабочей силы

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Россия с 2019 по 2030 год лишится 1,9 млн из численности рабочей силы.
НИУ ВШЭ: с 2019 по 2030 год Россия лишится 1,9 млн из численности рабочей силы
  • globallookpress.com

Как пишет РБК, такую оценку в среднем варианте демографического прогноза дали эксперты НИУ ВШЭ в дайджесте «Демографические изменения и предложение рабочей силы в регионах России».

Согласно прогнозу, изменится и возрастной состав рабочей силы.

К 2030 году доля тех, кому меньше 40 лет, в численности рабочей силы сократится до 37,4% (с 42% в 2019 году).

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала о снижении уровня безработицы в России. По её словам, с 16 по 23 мая сократилось количество зарегистрированных безработных граждан на 4,2 тыс. человек — до 674,9 тыс.

Кандидат экономических наук Евгений Иванов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о важности официального трудоустройства.

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