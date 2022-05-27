Голикова рассказала о снижении уровня безработицы в России

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Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала о снижении уровня безработицы в России.
Голикова рассказала о снижении уровня безработицы в России
  • РИА Новости
  • © Дмитрий Астахов

Вице-премьер провела заседание межведомственной рабочей группы по ситуации на рынке труда.

«С 16 по 23 мая сократилось количество зарегистрированных безработных граждан на 4,2 тыс. человек — до 674,9 тыс.», — цитирует Голикову РИА Новости.

Она добавила, что при этом растёт количество организаций, которые заявили об изменении режимов занятости. 

По словам Голиковой, «ситуация очень подвижная».

Ранее кандидат экономических наук Евгений Иванов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о важности официального трудоустройства.

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