Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала о снижении уровня безработицы в России.

Вице-премьер провела заседание межведомственной рабочей группы по ситуации на рынке труда.

«С 16 по 23 мая сократилось количество зарегистрированных безработных граждан на 4,2 тыс. человек — до 674,9 тыс.», — цитирует Голикову РИА Новости.

Она добавила, что при этом растёт количество организаций, которые заявили об изменении режимов занятости.

По словам Голиковой, «ситуация очень подвижная».

Ранее кандидат экономических наук Евгений Иванов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о важности официального трудоустройства.