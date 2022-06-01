Турчак: Херсонская область, ДНР и ЛНР войдут в состав России
«У меня сомнений в том, что этот регион будет в составе Российской Федерации, нет никаких. По освобождённым территориям Донецкой и Луганской республик, могу вас заверить, ни у кого сомнений нет вообще, от слова совсем», — цитирует РИА Новости Турчака.
Он отметил, что подобное решение поддержат и в Запорожской области.
По его словам, в регионе должен быть организован референдум.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об упрощённом приёме в российское гражданство жителей Запорожской и Херсонской областей.
Как сообщил глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо, в регионе в ближайшее время откроются центры оформления российского гражданства.
Кроме того, в Херсоне появится первое отделение российского банка.