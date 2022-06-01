Турчак: Херсонская область, ДНР и ЛНР войдут в состав России

Херсонская область Украины, а также ДНР и ЛНР войдут в состав России, в этом нет сомнений, заявил секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак.

«У меня сомнений в том, что этот регион будет в составе Российской Федерации, нет никаких. По освобождённым территориям Донецкой и Луганской республик, могу вас заверить, ни у кого сомнений нет вообще, от слова совсем», — цитирует РИА Новости Турчака.

Он отметил, что подобное решение поддержат и в Запорожской области.

По его словам, в регионе должен быть организован референдум.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об упрощённом приёме в российское гражданство жителей Запорожской и Херсонской областей.

Как сообщил глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо, в регионе в ближайшее время откроются центры оформления российского гражданства.

Кроме того, в Херсоне появится первое отделение российского банка.