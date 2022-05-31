Подиатр Чижевская рассказала о пользе бега при стрессе

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Исполнительный директор ассоциации медицинских центров и врачей «Лига подиатрии», эксперт «ФормТотикс» Ольга Чижевская рассказала, что регулярные пробежки помогают справиться с хроническим стрессом и депрессией.
Подиатр Чижевская рассказала о пользе бега при стрессе
  • © Patrik Giardino

Об этом она сообщила в беседе с kp.ru.

«Польза бега при длительном стрессе и даже депрессии — исключительная. Когда мы занимаемся бегом, гипофиз вырабатывает морфиноподобные вещества, эндорфины. Чувство радости и счастья — результат нейтрализации эндорфинами адреналина, поэтому бег — отличный антидепрессант», — объяснила специалист.

По её словам, бег благотворно влияет на организм: улучшается кровоснабжение, укрепляется сердечная мышца, нормализуется давление, нервная система приходит в равновесие — уходят бессонница, сонливость и другие признаки хронической усталости.

Ранее психиатр, главный врач психиатрической клиники «Госпитальная» Марчел Додица в беседе с ФАН перечислил симптомы нарушенного психоэмоционального состояния.

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