Диетолог Гинзбург назвал самые полезные летние фрукты

Врач-диетолог Михаил Гинзбург выразил мнение, что яблоко является наиболее полезным летним фруктом.

«В яблоке много полезного: в частности, кверцетин — биоактивное вещество, которое защищает от атеросклероза, улучшает состояние сосудистой стенки и вообще считается, что увеличивает продолжительность жизни», — рассказал специалист в беседе с «Вечерней Москвой».

Он также отметил пользу груш, в которых содержится много пищевых волокон. Их можно сочетать и чередовать с яблоками, посоветовал Гинзбург.

Ранее член Ассоциации диетологов Канады Наталья Нефёдова в беседе с Nation News рассказала, сколько яиц нужно есть в день для пользы организму.