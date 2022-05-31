Диетолог Гинзбург назвал самые полезные летние фрукты
- Gettyimages.ru
- © Kathrin Ziegler
«В яблоке много полезного: в частности, кверцетин — биоактивное вещество, которое защищает от атеросклероза, улучшает состояние сосудистой стенки и вообще считается, что увеличивает продолжительность жизни», — рассказал специалист в беседе с «Вечерней Москвой».
Он также отметил пользу груш, в которых содержится много пищевых волокон. Их можно сочетать и чередовать с яблоками, посоветовал Гинзбург.
Ранее член Ассоциации диетологов Канады Наталья Нефёдова в беседе с Nation News рассказала, сколько яиц нужно есть в день для пользы организму.