Депутат Тумусов оценил идею размещать на упаковках сигарет надпись о тратах курильщика

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Дарья Ускова
Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов прокомментировал в беседе с RT предложение депутата законодательного собрания Санкт-Петербурга Павла Крупника дополнить упаковку сигарет, а также иных никотиносодержащих товаров информацией о суммарных годовых тратах курильщика на вредную привычку.
Депутат Тумусов оценил идею размещать на упаковках сигарет надпись о тратах курильщика
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Депутат положительно оценил данную инициативу, однако выразил сомнения в возможности её реализации.

«Это можно и не на пачках сигарет писать, но и на других источниках информации. Инициатива хорошая, но, насколько она реализуема, у меня есть сомнения», — пояснил Тумусов.

Парламентарий отметил, что при появлении подобных надписей могут появляться вопросы насчёт достоверности данных о суммах трат.

«Одни скажут, что это достоверно, другие скажут, что недостоверно», — добавил эксперт.

Ранее в России предложили размещать на упаковках сигарет информацию о годовых тратах курильщика.

По словам законодателя, на пачке сигарет могла бы появиться надпись о том, что регулярно курящий человек в среднем тратит на сигареты сумму, сопоставимую, например, с путёвкой на море или со стоимостью дорогого мобильного устройства.

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