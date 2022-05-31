Депутат Тумусов оценил идею размещать на упаковках сигарет надпись о тратах курильщика
- Gettyimages.ru
Депутат положительно оценил данную инициативу, однако выразил сомнения в возможности её реализации.
«Это можно и не на пачках сигарет писать, но и на других источниках информации. Инициатива хорошая, но, насколько она реализуема, у меня есть сомнения», — пояснил Тумусов.
Парламентарий отметил, что при появлении подобных надписей могут появляться вопросы насчёт достоверности данных о суммах трат.
«Одни скажут, что это достоверно, другие скажут, что недостоверно», — добавил эксперт.
Ранее в России предложили размещать на упаковках сигарет информацию о годовых тратах курильщика.
По словам законодателя, на пачке сигарет могла бы появиться надпись о том, что регулярно курящий человек в среднем тратит на сигареты сумму, сопоставимую, например, с путёвкой на море или со стоимостью дорогого мобильного устройства.