В России предложили размещать на упаковках сигарет информацию о годовых тратах курильщика

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил дополнить упаковку сигарет (а также иных никотиносодержащих товаров) информацией о суммарных годовых тратах курильщика на вредную привычку. Копии обращений на имя министра промышленности и торговли Дениса Мантурова и министра здравоохранения Михаила Мурашко имеются в распоряжении RT.

Крупник напомнил, что за последние годы на пачках сигарет появились предупреждающие надписи и иллюстрации о вреде курения.

Между тем, по мнению собеседника RT, любое хорошее нововведение или идея со временем нуждаются в обновлении.

«В данной связи прошу вас рассмотреть инициативу о размещении на упаковках сигарет (а также иных никотиносодержащих товаров) информации о суммарных годовых тратах «среднего» курильщика на свою вредную привычку», — говорится в тексте обращения.

По его словам, помимо информации о вреде здоровью, на пачке сигарет могла бы появиться надпись о том, что регулярно курящий человек в среднем тратит на сигареты сумму, сопоставимую, например, с путёвкой на море или со стоимостью дорогого мобильного устройства.

Крупник заявил, что данное нововведение стало бы «наглядным и действенным приёмом пропаганды здорового образа жизни».

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