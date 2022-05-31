В России предложили размещать на упаковках сигарет информацию о годовых тратах курильщика

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил дополнить упаковку сигарет (а также иных никотиносодержащих товаров) информацией о суммарных годовых тратах курильщика на вредную привычку. Копии обращений на имя министра промышленности и торговли Дениса Мантурова и министра здравоохранения Михаила Мурашко имеются в распоряжении RT.
В России предложили размещать на упаковках сигарет информацию о годовых тратах курильщика
  • РИА Новости

Крупник напомнил, что за последние годы на пачках сигарет появились предупреждающие надписи и иллюстрации о вреде курения.

Между тем, по мнению собеседника RT, любое хорошее нововведение или идея со временем нуждаются в обновлении.

«В данной связи прошу вас рассмотреть инициативу о размещении на упаковках сигарет (а также иных никотиносодержащих товаров) информации о суммарных годовых тратах «среднего» курильщика на свою вредную привычку», — говорится в тексте обращения.

По его словам, помимо информации о вреде здоровью, на пачке сигарет могла бы появиться надпись о том, что регулярно курящий человек в среднем тратит на сигареты сумму, сопоставимую, например, с путёвкой на море или со стоимостью дорогого мобильного устройства.

Крупник заявил, что данное нововведение стало бы «наглядным и действенным приёмом пропаганды здорового образа жизни». 

Ранее в России предложили давать студентам выходной после сдачи донорской крови.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить