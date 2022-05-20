В России предложили давать студентам выходной после сдачи донорской крови

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Депутаты законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник, Всеволод Беликов, Александр Ржаненков и Денис Четырбок («Единая Россия») подготовили проект федерального закона, согласно которому предлагается давать студентам выходной после сдачи донорской крови, а также в день связанного с этим медицинского осмотра.
В России предложили давать студентам выходной после сдачи донорской крови
  • РИА Новости

Копия проекта закона имеется в распоряжении RT. На данный момент он находится на рассмотрении законодательного собрания Санкт-Петербурга. 

Отмечается, что, согласно ч. 3 ст. 186 Трудового кодекса, в день сдачи крови и её компонентов, а также в день связанного с этим медицинского осмотра сотрудник освобождается от работы.

Также после каждого дня сдачи работнику предоставляется дополнительный день отдыха, который может быть присоединён к ежегодному оплачиваемому отпуску или использован в другое время в течение года.

При этом депутаты пояснили, что соответствующее правовое регулирование не распространяется на лиц, обучающихся в высших учебных заведениях.

«Между тем молодые доноры должны иметь полные права на дополнительные меры поддержки по части отдыха после донации для восстановления здоровья и улучшения самочувствия», — говорится в проекте.

Проектом закона предлагается установить, что в день сдачи крови и её компонентов, а также в день связанного с этим медицинского осмотра студент освобождается от учёбы.

В случае если он пришёл на занятия, по желанию предоставляется другой день отдыха.

Также ему положен дополнительный выходной после сдачи крови, который можно присоединить, например, к студенческим каникулам.

По мнению авторов документа, установление соответствующего правового регулирования поможет «значительному развитию всего донорского движения и станет подспорьем для развития законодательной базы». 

Ранее специалист Давыдов дал советы планирующим стать донорами крови россиянам.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить