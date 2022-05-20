В России предложили давать студентам выходной после сдачи донорской крови

Депутаты законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник, Всеволод Беликов, Александр Ржаненков и Денис Четырбок («Единая Россия») подготовили проект федерального закона, согласно которому предлагается давать студентам выходной после сдачи донорской крови, а также в день связанного с этим медицинского осмотра.

Копия проекта закона имеется в распоряжении RT. На данный момент он находится на рассмотрении законодательного собрания Санкт-Петербурга.

Отмечается, что, согласно ч. 3 ст. 186 Трудового кодекса, в день сдачи крови и её компонентов, а также в день связанного с этим медицинского осмотра сотрудник освобождается от работы.

Также после каждого дня сдачи работнику предоставляется дополнительный день отдыха, который может быть присоединён к ежегодному оплачиваемому отпуску или использован в другое время в течение года.

При этом депутаты пояснили, что соответствующее правовое регулирование не распространяется на лиц, обучающихся в высших учебных заведениях.

«Между тем молодые доноры должны иметь полные права на дополнительные меры поддержки по части отдыха после донации для восстановления здоровья и улучшения самочувствия», — говорится в проекте.

Проектом закона предлагается установить, что в день сдачи крови и её компонентов, а также в день связанного с этим медицинского осмотра студент освобождается от учёбы.

В случае если он пришёл на занятия, по желанию предоставляется другой день отдыха.

Также ему положен дополнительный выходной после сдачи крови, который можно присоединить, например, к студенческим каникулам.

По мнению авторов документа, установление соответствующего правового регулирования поможет «значительному развитию всего донорского движения и станет подспорьем для развития законодательной базы».

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