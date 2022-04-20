Специалист Давыдов дал советы планирующим стать донорами крови россиянам

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Ангелина Шурпина
Специалист по пропаганде донорства крови городской станции переливания крови Станислав Давыдов, почётный донор России, в беседе с RT рассказал, какие требования необходимо соблюдать тем, кто хочет стать донором.
Специалист Давыдов дал советы планирующим стать донорами крови россиянам
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«На сегодняшний день основные требования к донору крови следующие. Минимальный возраст — 18 лет. Максимальной возрастной планки, согласно российским законам, нет. Минимальный вес — 50 кг, но индивидуально с каждым донором рассчитывается индекс массы тела», — рассказал эксперт.

Прежде чем отправляться в любое учреждение службы крови, необходимо ознакомиться с перечнем временных и абсолютных противопоказаний, подчеркнул собеседник RT.

Специалист напомнил, что перед сдачей крови нельзя употреблять жирную и жареную пищу, алкогольные напитки, а также анальгин, аспирин и подобные препараты.

Кроме того, Давыдов объяснил, что одним из ограничений на сдачу крови является «донорский светофор» — функция, позволяющая спланировать число доноров на предстоящие дни.

«Доноры заходят накануне планируемой даты донации и проверяют «донорский светофор» на следующий день. Зелёный сигнал означает, что кровь данной группы и данного резуса находится в достаточном запасе и с визитом можно повременить. Жёлтый сигнал означает, что принимают только тех, кто ранее уже осуществлял донации в учреждениях службы крови, а красный означает, что данная группа и данный резус находятся в востребованности», — объяснил Давыдов.

При этом он подчеркнул, что красный сигнал не означает дефицита крови.

Ежегодно 20 апреля в России отмечается Национальный день донора крови.

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