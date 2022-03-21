Генетик Жегулина рассказала о значении резус-фактора крови для здоровья

Ведущий врач-генетик Ирина Жегулина объяснила, какое значение резус-фактор крови имеет для здоровья человека.

«Результаты исследования, проведённого преимущественно на молодой популяции, показывают, что диарея, тиреоидит, анемия, панические атаки чаще встречались у людей с RhD-отрицательным статусом», — отметила Жегулина в беседе с «Известиями».

При этом люди с отрицательным резус-фактором легче переносят токсоплазмоз, могут быть более устойчивыми к другим паразитам и вирусам, добавила она.

Ранее интернет-газета «Взгляд» сообщила, что депутат Госдумы Игорь Кастюкевич, руководитель «Молодёжки ОНФ», член Центрального штаба Народного фронта, подвёл итоги акции «Оставайся донором».