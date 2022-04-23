Опрос: россияне рассказали, сколько денег тратят на сигареты

Почти половина россиян (43%) в год тратят на сигареты до 10 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют результаты (есть в распоряжении RT) опроса исследовательского центра «Зарплата.ру».

Ещё 29% заявили, что в год на сигареты у них уходит от 10 тыс. до 30 тыс. рублей. По 11% респондентов ответили, что они тратят от 30 тыс. до 50 тыс. рублей или больше 50 тыс. рублей. Не считали расходы 6%.

Исследование также показало, что 38% опрошенных — ситуативные курильщики, 31% курят табачные изделия, а 28% — электронные сигареты или устройства нагревания табака.

Среди причин, по которым опрошенные курят, самый популярный ответ — «просто привычка» (36%), «за компанию с друзьями или коллегами» — 31% респондентов, «помогает справиться со стрессом» — 22%, а затрудняются назвать причину 5%.

Больше четверти опрошенных признались, что делают перекуры два-три раза во время рабочего дня (27%), выходят покурить четыре-пять раз 14%, по шесть-восемь и более раз — 16%, курят за рабочий день один раз 7%, не контролируют количество перекуров 9%, а 24% говорят, что во время работы не курят.

Всего в опросе приняли участие более 2 тыс. жителей страны.

Ранее руководитель проекта «Трезвая Россия», депутат Госдумы Султан Хамзаев в беседе с RT рассказал о своём предложении ввести уголовную ответственность за продажу вейпов детям.

Врач Алексей Добровольский ранее также рассказал, что курение и чрезмерное употребление алкоголя могут спровоцировать возникновение онкологического заболевания.