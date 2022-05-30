Политолог Бредихин поддержал указ Путина о приёме в гражданство сирот из ДНР, ЛНР и с Украины

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Дарья Ускова
Научный руководитель Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин прокомментировал в беседе с RT подписание президентом России Владимиром Путиным указа об упрощённом приёме детей-сирот из ДНР, ЛНР и с Украины в российское гражданство.
Политолог Бредихин поддержал указ Путина о приёме в гражданство сирот из ДНР, ЛНР и с Украины
  • РИА Новости

По мнению политолога, данная инициатива, безусловно, является важным решением.

«То, что дети-сироты смогут в упрощённом порядке получать наше гражданство, очень важно. Россия заботится о будущих поколениях», — рассказал Бредихин.

Он также отметил важность предоставления максимального количества условий для того, чтобы русские люди из любой страны мира могли получить российское гражданство.

Эксперт подчеркнул, что процесс принятия потомков русских эмигрантов в российское гражданство необходимо обеспечивать «без всяких проволочек».

Ранее Путин упростил приём детей-сирот из ДНР, ЛНР, с Украины в российское гражданство, подписав соответствующий указ.

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