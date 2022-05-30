Путин присвоил 24-й отдельной бригаде специального назначения звание гвардейской

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин присвоил 24-й отдельной бригаде специального назначения звание гвардейской. Глава государства подписал соответствующий указ.
Путин присвоил 24-й отдельной бригаде специального назначения звание гвардейской
  • РИА Новости

Документ размещён на сайте Кремля.

Звание присвоено за героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооружённых конфликтов.

Ранее по указу президента 155-й бригаде морской пехоты и 126-й бригаде береговой обороны были присвоены почётные звания гвардейских.

Также Путин высоко оценил работу 15-й отдельной Александринской бригады в ходе спецоперации, которой было присвоено почётное наименование «гвардейская».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить