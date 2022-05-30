Президент России Владимир Путин присвоил 24-й отдельной бригаде специального назначения звание гвардейской. Глава государства подписал соответствующий указ.

Документ размещён на сайте Кремля.

Звание присвоено за героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооружённых конфликтов.

Ранее по указу президента 155-й бригаде морской пехоты и 126-й бригаде береговой обороны были присвоены почётные звания гвардейских.

Также Путин высоко оценил работу 15-й отдельной Александринской бригады в ходе спецоперации, которой было присвоено почётное наименование «гвардейская».