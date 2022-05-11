Путин высоко оценил работу 15-й отдельной Александринской бригады в ходе спецоперации
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«Умелые и решительные действия личного состава соединения в ходе специальной военной операции на Украине являются образцом выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и высокого профессионализма», — говорится в телеграмме Путина командованию и личному составу бригады.
Он также поздравил бригаду с присвоением почётного наименования «гвардейская».
Ранее по указу Путина 155-й бригаде морской пехоты и 126-й бригаде береговой обороны присвоены почётные звания гвардейских.