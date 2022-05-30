Токсиколог Чекмарёв предостерёг от самолечения в случае отравления грибами

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Главный токсиколог Свердловской области, глава регионального центра острых отравлений Андрей Чекмарёв рассказал, что нужно делать в случае отравления грибами.
Токсиколог Чекмарёв предостерёг от самолечения в случае отравления грибами
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При подозрении на отравление грибами нужно вызвать скорую помощь, пытаться лечиться самостоятельно нельзя, предупредил он в разговоре с URA.RU.

«Если между моментом поедания грибов и возможной клиникой прошло менее суток, то желательно самостоятельно вызвать рвоту, чтобы вывести яд. Если дома есть какой-нибудь энтеросорбент — например, активированный уголь или «Полисорб», — то эти препараты принять. И обязательно в скорую, на госпитализацию в стационар, где назначат лечение», — подчеркнул Чекмарёв.

Токсиколог уточнил, что симптомы отравления грибами возникают в первые шесть часов и схожи с инфекционной патологией, но, как правило, без повышения температуры.

Ранее врач-диетолог Алексей Ковальков в беседе с Inforeactor дал советы по употреблению ягод.

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